Lazio, due nuovi innesti per il settore giovanile: ecco gli ultimi arrivi
12.07.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovi ingressi a Formello per il futuro. La Lazio accoglie due ragazzi per il settore giovanile, che nello specifico giocheranno nell'Under 14. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta di Alfredo Nardi dell'ACR Football Club e di Cristian De Antoniis del Santa Marinella. Entrambi indosseranno la maglia biancoceleste nella prossima stagione e proseguiranno la loro crescita nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.