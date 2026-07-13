Inter, Khalaili non ha superato la visite mediche: l'annuncio di Marotta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Serra

Niente da fare. Anan Khalaili non sarà un calciatore dell’Inter. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore e con l’Union Saint-Gilloise il calciatore non ha infatti superato le visite mediche di idoneità del Coni.

A comunicarlo è proprio il numero uno nerazzurro Marotta in conferenza stampa: “Khalaili non ha superato le visite di idoneità, ci ha comunicato questa notizia il Coni. Non posso addentarmi per questioni di privacy, ma posso dire che in Italia ci sono leggi molte severe".

"Per causa di forza maggiore dobbiamo astenerci, laddove non c'è l'idoneità nessun cittadino può prendere parte ad attività agonistiche ufficiali. Lo comunico con grande rammarico, questa è una notizia che ci crea dispiacere anche perché dovremo pensare ad eventuali alternative”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.