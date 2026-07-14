NEWS | Sinner confessa: "Per la quarta volta mi hanno bocciato all'esame della moto"

Jannik Sinner continua a essere il re di Wimbledon e, nella notta tra domenica 12 e lunedì 13 luglio, è stato protagonista di un simpatico siparietto durante il classico ballo dei campioni organizzato dall'All England Club al Raffles London. Salito sul palco dopo aver chiesto al presentatore di “Non fare domande difficili” visto il grado alcolico... <<< SINNER >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini