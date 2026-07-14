Mondiali 2026, svelata la cerimonia di chiusura: ecco i vip che parteciperanno

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La FIFA ha alzato il sipario sulla cerimonia di chiusura dei Mondiali, in programma domenica 19 luglio al New York-New Jersey Stadium prima della finalissima che assegnerà il titolo iridato. Attraverso un comunicato ufficiale, la federazione ha anticipato alcuni dettagli dello spettacolo che accompagnerà l'atto conclusivo della competizione, promettendo un evento all'altezza di quella che viene definita "la Coppa del Mondo più grande di tutti i tempi", disputata con 48 nazionali tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Da Laura Pausini a Tom Cruise: una parata di stelle

La cerimonia prenderà il via alle 13:30 ora locale (19:30 italiane) e vedrà alternarsi sul palco numerosi ospiti di fama internazionale. Tra gli artisti annunciati figurano Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e lo streamer IShowSpeed, mentre è prevista anche un'apparizione speciale dell'attore Tom Cruise. L'inno nazionale degli Stati Uniti sarà invece eseguito da Jennifer Hudson, artista vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. La FIFA ha inoltre precisato che nei prossimi giorni verranno comunicati altri nomi che arricchiranno il cast della manifestazione.

La finale inizierà alle 21 italiane

"L'obiettivo della cerimonia è chiudere questa straordinaria avventura, celebrando il percorso delle 48 squadre che hanno preso parte al torneo", ha spiegato Heimo Schirgi, direttore delle operazioni del Mondiale 2026. La FIFA ha invitato tutti gli spettatori a raggiungere lo stadio con largo anticipo: i cancelli apriranno alle 11:00 ora locale, mentre il calcio d'inizio della finale è previsto per le 15:00 negli Stati Uniti, corrispondenti alle 21:00 in Italia. Dopo lo spettacolo e il match, il nuovo campione del mondo riceverà il trofeo al termine di una giornata che si preannuncia ricca di emozioni.