Lazio, Salerno: "Buone le iniziative dei tifosi. Gattuso? Si è reso conto di..."

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Luca Salerno è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della Lazio, tra l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste e il clima di contestazione che continua a coinvolgere la tifoseria. Di seguito le sue parole.

"Buone le iniziative dei tifosi della Lazio, meno buone quelle della controparte societaria. Continuamo a vedere una situazione semi-immobile, se non in senso negativo come la cessione dei giocatori migliori. Noi possiamo solo tenere accesa la fiammella della speranza e della passione, quella nessuno ce la può levare.

Sabato c’è stata una rappresentazione plastica delle due direzioni che stanno prendendo le due componenti. È stata triste la scena del povero Gattuso, per il quale provo una simpatia personale notevole, che è stato gettato nel proscenio, senza neanche la presenza della massima autorità societaria, a fare la radiografia di una situazione che conosciamo già tutti. Una società che non ha disponibilità economiche, che continua a fare scommesse e si affida a dei santini come Gattuso. Viviamo alla mezza giornata, ogni persona che abbia occhi ed orecchie per vedere e sentire trae le proprie conclusioni. È stata la certificazione di quello che stiamo vivendo da mesi.

Non penso che Gattuso sia stato imbeccato da qualcuno. Non mi sembra uno indirizzabile, probabilmente si è reso conto di dove è capitato. Ha detto tutte cose che conosciamo e che ormai diamo per ineluttabili. E questo è l’aspetto triste per un tifoso, dare per certo tutto quello che nessuno vorrebbe per la propria passione. Oggi ci svegliamo e pensiamo a quello che potrebbe accadere, ci prepariamo a subire meno la botta. Siamo all’antitesi di quello che potremmo augurarci, purtroppo c’è capitato a noi".