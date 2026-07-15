Calciomercato Lazio | Prima i rinforzi in difesa, poi l'attacco: Gattuso aspetta

15.07.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Prima i rinforzi in difesa, poi l'attacco: Gattuso aspetta

RASSEGNA STAMPA - Sfumato l'obiettivo Asp, esterno offensivo e trequartista, la Lazio ha deciso di prendersi del tempo prima di affondare per il sostituto. In stand-by anche la ricerca del centravanti, anche se Gattuso continua a valutare Ratkov, autore di una doppietta nell'ultima partitella. Il tecnico, però, non ha cambiato idea: vuole un numero 9 di esperienza e affidabilità. Affidarsi esclusivamente al serbo, insieme a Dia e Noslin, viene considerato un rischio eccessivo.

I primi nomi sul taccuino restano Piccoli e Pinamonti. Del resto, lo stesso Gattuso è stato chiaro: "Non vale la pena comprare tanto per farlo". L'eccezione potrebbe essere Doekhi, individuato come priorità dopo il mancato accordo per Dominguez. Prima va sistemata la difesa, poi si tornerà a spingere per il centravanti.

Parallelamente resta fondamentale il capitolo uscite: dopo le cessioni dei big, il club punta a liberarsi anche di alcuni esuberi. Lazzari, Pellegrini e Cancellieri sono tra i principali indiziati a partire, mentre si attendono eventuali offerte per Dia o Noslin. L'obiettivo della società è ridurre monte ingaggi e costi complessivi per arrivare ai controlli di settembre rispettando il parametro dello 0,7% del costo del lavoro allargato e lasciarsi definitivamente alle spalle l'embargo sul mercato.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.