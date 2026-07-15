Lazio, Doekhi prolunga la tradizione: quanti olandesi nella storia biancoceleste

Danilho Doeki si aggiunge al gruppo degli olandesi della Lazio. Per il difensore ex Union Berlino sarà facile fare amicizia nello spogliatoio biancoceleste, dove incrocerà i connazionali Tijjani Noslin e Kenneth Taylor. Il trasferimento del classe 1998, d'altronde, dà continuità a una tradizione di calciatori originari dei Pasi Bassi che in casa Lazio dura da anni e che si è intensificata soprattutto nell'ultimo decennio. Di seguito la lista dei giocatori olandesi che hanno indossato la casacca biancoceleste.

- Adekanye Bobby (Adekanye Habeeb Omobolaji)

- Anderson Djavan Lorenzo

- Boateng Emmanuel Andrew

- Braafheid Edson René

- De Vrij Stefan

- Doekhi Danilho Raimundo

- Ennali Mohammed Amine

- Essabri Amin

- Fofana James

- Hoedt Wesley

- Kishna Ricardo

- Nimmermeer Tyro Satchel

- Noslin Tijjani

- Stam Jaap

- Suleiman Magid

- Taylor Kenneth Ina Dorothea

- Van de Kerkhof René

- Winter Aron Mohamed

*In grassetto quelli che attualmente giocano nella Lazio.