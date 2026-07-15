Lazio, Doekhi prolunga la tradizione: quanti olandesi nella storia biancoceleste
Danilho Doeki si aggiunge al gruppo degli olandesi della Lazio. Per il difensore ex Union Berlino sarà facile fare amicizia nello spogliatoio biancoceleste, dove incrocerà i connazionali Tijjani Noslin e Kenneth Taylor. Il trasferimento del classe 1998, d'altronde, dà continuità a una tradizione di calciatori originari dei Pasi Bassi che in casa Lazio dura da anni e che si è intensificata soprattutto nell'ultimo decennio. Di seguito la lista dei giocatori olandesi che hanno indossato la casacca biancoceleste.
- Adekanye Bobby (Adekanye Habeeb Omobolaji)
- Anderson Djavan Lorenzo
- Boateng Emmanuel Andrew
- Braafheid Edson René
- De Vrij Stefan
- Doekhi Danilho Raimundo
- Ennali Mohammed Amine
- Essabri Amin
- Fofana James
- Hoedt Wesley
- Kishna Ricardo
- Nimmermeer Tyro Satchel
- Noslin Tijjani
- Stam Jaap
- Suleiman Magid
- Taylor Kenneth Ina Dorothea
- Van de Kerkhof René
- Winter Aron Mohamed
*In grassetto quelli che attualmente giocano nella Lazio.