Lazio, Gila ai saluti? "Ho dato tutto. Orgoglioso della mia crescita qui" - FT

Quella che si è appena chiusa è stata una stagione maledetta per la Lazio, deludente dal punto di vista dei risultati e resa ancor più complicata dalle numerose difficoltà affrontate. Oltre a dinamiche extra campo come il blocco del mercato e la contestazione dei tifosi, a frenare i biancocelestisono stati anche i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa, mettendo in seria difficoltà Sarri settimana dopo settimana.

Uno dei più colpiti dai problemi fisici è stato Mario Gila che, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto salutare l'annata trascorsa, comunque definita "importante nella mia carriera". Il difensore è in scadenza nel 2027 e in estate potrebbe andare via e, proprio per questo, le sue parole lasciano pensare a qualcosa di più di un semplice post di fine stagione. Nella descrizione di legge:

"Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO.



Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici.



Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo. @eleonorapontrelli ❤️



E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio @_pedro17_ . Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante. 🫂🫶".