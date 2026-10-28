Sassuolo-Lazio, la moviola dei quotidiani: Zufferli promosso, ma...

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RASSEGNA STAMPA - Due rigori fischiati di cui la Lazio non ha beneficiato. Uno arrivato con l'aiuto del VAR per la deviazione con il braccio di Cinquegrano, l'altro visto dal campo per l'intervento di Caleta-Car ai danni di Isaksen. Prima ancora un cartellino rosso estratto prontamente per l'intervento durissimo di Thorstvedt su Zaccagni. La serata emiliana di Luca Zufferli non è stata una passeggiata, tutt'altro.

Il fischietto di Udine è stato particolarmente impegnato fin dai primi minuti, quando sul gol di Taylor il VAR gli ha detto di aspettare a convalidarlo per valutare la posizione di Frattesi, così come avvenuto sulla rete successiva di Floriani Mussolini dove andava valutato il tocco-non tocco di Zaccagni ancora su passaggio del centrocampista olandese. Un duro lavoro, non semplice da sbrigare, ma che Zufferli è riuscito ad adempiere strappando abbondanti sufficienze sui quotidiani tranne in qualche rara occasione.

CORRIERE DELLO SPORT: 5 - "Sotto gli occhi del designatore Orsato, stecca con poche attenuanti uno dei suoi pupilli, Zufferli, in una partita di una facilità disarmante. Azzecca solo il rosso per Thorstvedt, ha bisogno di una OFR, il VAR deve lavorare anche sui fuorigioco".

GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5 - "Sotto gli occhi del designatore Orsato, direzione puntuale anche con l’aiuto del Var. Subito deciso nell’espulsione".

IL MESSAGGERO: Zufferli 7 -"Coglie al volo la gravità del fallo di Thorstvedt, che avrebbe potuto rompere la tibia a Zaccagni, e il rigore su Isaksen. Sul resto si affida al Var Cosso, incredibilmente attento".

TUTTOSPORT: 6,5.

CORRIERE DELLA SERA: 6.

REPUBBLICA: 6.