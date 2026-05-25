Lazio, gelo Isaksen: la società aspetta offerte e apre alla cessione
RASSEGNA STAMPA - L’ultimo strappo tra Isaksen e Sarri sarebbe arrivato nel finale di Lazio-Pisa. Il danese, mandato a scaldarsi da diversi minuti, avrebbe rifiutato l’ingresso in campo al momento del cambio per Matteo Cancellieri, sostenendo di non sentirsi ancora pronto. Un episodio che ha aumentato la tensione in una stagione già complicata.
Il rapporto tra Sarri e Isaksen non è mai davvero decollato. Lo stesso tecnico aveva parlato del momento difficile vissuto dal giocatore dopo l’eliminazione della Danimarca dalla corsa al Mondiale, spiegando come fosse tornato mentalmente scarico.
La stagione del danese è stata altalenante, tra panchine e occasioni da titolare. Eppure, con cinque reti, Isaksen è comunque tra i migliori marcatori stagionali della Lazio insieme a Pedro.
A Formello le riflessioni sono già iniziate. Come spiega il Corriere dello Sport, molto dipenderà dal nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Sarri, ma anche dalle eventuali offerte che arriveranno durante l’estate. Se dovesse presentarsi una proposta importante, capace di generare una plusvalenza significativa, la Lazio sarebbe pronta ad aprire alla cessione.