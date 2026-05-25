Lazio, scatto per Gattuso: è lui il nome in pole per sostituire Sarri

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha contattato Gennaro Gattuso. L'ex ct dell'Italia è stato contattato qualche giorno fa, i casting in casa biancoceleste stanno per entrare nel vivo, va chiaramente prima chiarita la situazione con Maurizio Sarri.

Ci sono riflessioni in corso, anche da parte di Gattuso: secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Correre dello Sport, l’ex ct dell’Italia ascolterà la proposta di Lotito, ma è consapevole dei rischi e valuterà con prudenza il suo futuro.

La voglia di tornare in panchina si scontra con la predisposizione ad imbarcarsi in missioni disperate. Soprattutto, 'Ringhio' vuole tornare ad allenare in Italia. Dopo Napoli e Milan, infatti, ha allenato all'estero tra Valencia, Marsiglia e Spalato, infine il capitolo negativo con la Nazionale. È stato vicino a tornare con la proposta di Cairo per allenare il Torino, ma era irricevibile.

In passato, Gattuso è già stato vicino alla Lazio. Al termine del primo tempo tra Lazio e Atalanta, nel 2019, con i biancocelesti sotto 0-3 il presidente Lotito ha telefonato a Gattuso per offrirgli la panchina di Inzaghi. La tripletta di Immobile nel secondo tempo permise a Simone di rimontare Gasp. Gattuso era in viaggio verso Roma, si trovava in autostrada, all’altezza di Orte, quando arrivò la seconda telefonata del presidente, che prendeva tempo. Lotito ha sempre apprezzato personalità e temperamento di Gattuso, è una figura che lo attrae. Ma nulla è ancora concluso, i casting sono appena stati aperti.

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