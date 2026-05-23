Lazio, il protagonista è il festeggiato: Pedro al passo d'addio batte il Pisa

La Lazio batte il Pisa 2-1 nell'ultima partita del campionato e nel saluto di Pedro: a Moreo rispondono Dele-Bashiru e lo stesso campione spagnolo

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Nell'ultima partita di Pedro e quasi sicuramente di Sarri la Lazio batte il Pisa in rimonta. Apre le marcature Moreo, poi nel giro di due minuti tra il 33' e il 35' Dele-Bashiru e proprio Pedro regalano l'ultima gioia della stagione ai biancocelesti. La Lazio chiude il campionato al nono posto a quota 54 punti, con un grande cammino in Coppa Italia che l'ha portata a giocare la finale contro l'Inter.

LE SCELTE DI SARRI - In porta confermato Furlanetto, alla seconda presenza in Serie A. Davanti a lui da destra a sinistra Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo dirige la manovra Basic, ai suoi lati Dele-Bashiru e Belahyane. In attacco Cancellieri a destra, Noslin centravanti e capitan Pedro a sinistra.

RIBALTA LA LAZIO - Ci prova subito il Pisa, Vural va alla conclusione a rientrare, palla a lato. La risposta la guida Pedro che scarica dietro per Belahyane, tiro sopra la traversa della porta difesa da Semper. Bozhinov scivola e lascia un'autostrada a Cancellieri, Sempoer si salva in angolo. Cancellieri vede la sovrapposizione di Marusic, destro potente che termina sul palo esterno. Ammonito Gila per aver steso Vural. Dele-Bashiru strappa il pallone a Vural, Pedro cerca il gol di precisione sul palo opposto, Semper in corner. Pedro tenta lo schema con Noslin, palla un pizzico lunga. Al 24' Belahyane perde palla nel contrasto fisico con Calabresi, Aebischer si sovrappone e mette in mezzo per Moreo che di testa batte Furlanetto. Pisa in vantaggio. Ancora i toscani, Stojikovic mette al centro per Angori, grande risposta di Furlanetto. Ammonito Noslin per una spallata a palla lontana a Calabresi. Al 33' strappo di Belahyane che salta Aebischer e serve Dele-Bashiru, abile a saltare Vural con il movimento del corpo e a battere Semper. Pareggio della Lazio. Due minuti più tardi scambio nello stretto tra Pedro e Noslin, il campione spagnolo rientra sul sinistro e trova il palo più lontano. I biancocelesti ribaltano il risultato. Pedro manda in verticale Pellegrini, conclusione respinta da Semper. Basic fa partire il tiro dalla distanza, blocca in due tempi Semper.

CALA IL SIPARIO - Nella Lazio entra Provstgaard per Gila, nel Pisa Hojholt per Akinsanmiro. Accelerata di Dele-Bashiru, palla dentro e colpo di testa debole di Noslin. Poi prova Pedro a mandare in porta sempre l'olandese, respinge con il piede Semper. Calcio d'angolo respinto dalla difesa del Pisa, Belahyane cerca la conclusione al volo, palla alle stelle. Finisce qui l'avventura alla Lazio di Pedro, che prima di lasciare il campo a Dia raccoglie l'applauso dei presenti e un tenero abbraccio di Sarri. Nel Pisa dentro Loyola e Piccinini per Aebischer e Stojikovic. Noslin fallisce un'altra opportunità davanti al portiere, ma è tutto inutile perché l'olandese parte da posizione di fuorigioco. Tiro dalla distanza di Marusic, troppo alto. Ancora Noslin, stavolta sfonda lateralmente sulla palla profonda di Belahyane, palla filtrante in mezzo su cui non arriva nessuno. Nel Pisa entra Cuadrado per Leris, nella Lazio Maldini per Cancellieri con Noslin che passa estarno a destra e il neo entrato sulla fascia opposta. Ammonito Piccinini per una trattenuta della maglia di Maldini. Moreo trova lo stesso Piccinini in area biancoceleste, tiro mancato e palla fuori. Ancora una sostituzione per Hiljemark, fuori Calabresi e dentro Bettazzi. Ultime sostituzioni per Sarri, Lazzari e Przyborek rilevano Pellegrini e Dele-Bashiru. Esordio in Serie A per il polacco. Dopo un rimpallo nell'area di Furlanetto, Romagnoli in scivolata anticipa Moreo ed evita una conclusione da posizione vantaggiosa. Buona azione personale di Maldini che parte da sinistra, converge sul destro e calcia, Semper si salva in angolo. Tenta anche Przyborek dalla distanza, poca precisione ma buona personalità. Finisce qui, ora il dovuto ringraziamento a un campione come Pedro.

