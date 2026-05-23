Lazio, contatti con Gattuso: l'ex CT è in corsa per il post Sarri
23.05.2026 19:45 di Christian Gugliotta
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La Lazio è al lavoro per il post Sarri. In attesa che venga certificato l'addio del tecnico toscano, la proprietà si è già messa alla ricerca di un sostituto, sondando diversi profili. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il club biancoceleste avrebbe contattato anche l'ex ct della Nazionale Gennaro Gattuso, che sarebbe in lizza insieme a Raffaele Palladino e Fabio Pisacane per la panchina biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.