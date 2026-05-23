Pedro a Sky: "Ho dato tutto! Avrei voluto vincere qui, ma..."

23.05.2026 20:20 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Pedro a Sky: "Ho dato tutto! Avrei voluto vincere qui, ma..."
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Pedro intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio - Pisa, la sua ultima apparizione in biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Emozione? È normale. Sono tanti i momenti e le emozioni vissuti con i compagni con i tifosi, a Formello con lo staff di Sarri. Ho ricordato tanti momenti nella mia carriera molto speciali. Per me è dura, ma devo lasciare da parte l’emozione, uscire bene e godermi quest’ultima partita”.

“Tanti i bei momenti vissuti qua, difficile sceglierne uno. Ho dato tutto per questa maglia, penso di aver fatto bene. Mi sarebbe piaciuto vincere qua, ma non è stato possibile. È stato un anno difficile, è dura giocare senza tifosi, ma vogliamo finire bene, fare una bella partita. Vorrei avere un bel ricordo dell’ultima gara”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.