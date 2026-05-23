De Laurentiis vende il Napoli? Maxi offerta dagli USA: ecco la risposta
23.05.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis è stata recapitata una maxi offerta per l'acquisto del Napoli, dal totale di due miliardi di euro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, il presidente azzurro avrebbe deciso di rifiutare la proposta, che mirava a creare un polo polisportivo integrato con investimenti strutturali e che avrebbe visto il coinvolgimento come intermediario di Matt Rizzetta. Al momento De Laurentiis non ha intenzione di vendere il club, anzi. Ora guarda verso il futuro sia per il sostituto di Conte che per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.