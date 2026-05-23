Lazio, Pedro saluterà come Klose: sarà capitano nella sua partita d'addio

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Sarà la notte degli addii. Per Sarri e per chi non farà più parte della Lazio. Tra questi, c'è anche e soprattutto Pedro. Il campione spagnolo ha già salutato la sua gente, questa sera contro il Pisa non sarà uno Stadio Olimpica dalle grandi occasioni, ma sarà comunque la sua ultima sfida con l'aquila sul petto.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per l'occasione Pedro sarà il capitano. Un riconoscimento giusto, come fu per Miroslav Klose. Anche lui ebbe la fascia di capitano nel suo ultimo match in biancoceleste, era un Lazio - Fiorentina del 15 maggio 2016, sfida terminata 2 - 4 in un stadio con 30.000 spettatori. In quell'occasione Miro segnò su rigore, anche Pedro vuole lasciare con un ultimo gol nella capitale.