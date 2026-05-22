Seltsam canta i Giardini di Marzo in concerto. E spunta la maglia di Rovella... - VIDEO

Dal palco di Sanremo Giovani ai club, Seltsam fa sul serio. Il giovane cantante romano ha riempito l’Alcazar nella Capitale per far sentire la sua musica. Gli amici, la famiglia, l’amore e la passione per la Lazio sono al centro dei suoi testi. Non è un caso che il concerto sulle sponde del Tevere inizi proprio con Amico come va, un brano che racconta le avventure di un ragazzo nelle serate all’ombra del Colosseo. Presenti alla serata anche i colleghi Petit ed Eddie Brock che hanno voluto sostenere il giovane.

Lorenzo Giovaniello, il vero nome di Seltsam, ha dedicato anche un momento importante del concerto alla Lazio. Sciarpe, maglie e voci che lo hanno accompagnato nella cover di I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Il cantante ha poi ricevuto in dono la maglia di Rovella che ha indossato durante l’esecuzione di Mille Risse, brano trasmesso anche all’Olimpico prima delle gare di Zaccagni e compagni. Il ragazzo si era già raccontato ai nostri microfoni parlando della sua passione per i biancocelesti e per la musica. Dopo essere andato a Sanremo con la maglia della Lazio, il cantanate ha esposto la sua passione anche sul palco durante il suo live.

Tanti fan provenienti da tutta Italia, perfino da Novara, hanno riempito il club facendo anche emozionare l’artista che ha più volte ringraziato i presenti. Il momento più divertente della serata è sicuramente il tatuaggio a sorpresa che Seltsam si è fatto sul palco in onore della madre, con il titolo della canzone “Scusa Mamma”, canzone con cui è arrivato in finale di Sanremo Giovani. Il tutto ovviamente con un video destinato a Tik Tok dove il cantante si diverte a raccontare la sua vita con i rapporti con la madre, il padre, la sorella, i suoi cani, gli amici e le loro fidanzate. Non sono mancati i momenti in cui l’artista si è emozionato ricordando la gavetta fatta quando cantava davanti a dieci persone e non in un locale pieno che conosce i suoi testi. Una crescita importante e un artista da seguire con interesse. Giovane, laziale e di successo, Seltsam è sicuramente uno dei nuovi prodotti dell'industria musicale da seguire. Cosa augurargli se non un gigantesco in becco all'aquila.