Lazio, Garbo sul futuro di Sarri: "La Fiorentina potrebbe tentarlo se..."
22.05.2026 17:15 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Daniele Garbo si è espresso sul futuro di Maurizio Sarri, ormai in procinto di lasciare la panchina della Lazio. Queste le sue considerazioni:
"Se la Fiorentina si facesse avanti credo lui sarebbe molto tentato, ma è evidente come molto dipenda dal programma gli verrebbe proposto, in viola o con l'Atalanta. Se la Viola gli proponesse un progetto solo di giovani non so se accetterebbe, mentre se invece ci fosse un piano molto ambizioso le cose sarebbero diverse".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.