Calciomercato Lazio | Non solo Gila: il Milan vuole anche Calvani. Le ultime
06.07.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Doppio asse tra Lazio e Milan. L'affare principale è quello di Mario Gila: il club rossonero ha già un accordo con il calciatore (contratto quinquennale da cinque milioni a stagione), ma i biancocelesti hanno rifiutato la prima offerta. Ora servirà un rilancio per convincere Lotito, fermo sulla sua richiesta di 30 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, tra i due club proseguono i dialoghi anche per Lorenzo Calvani. Si tratta di un terzino sinistro classe 2008, protagonista con la squadra Primavera di Punzi. Nella scorsa stagione ha messo a referto un gol e quattro assist in trenta presenze: ora lo vogliono a Milanello per giocare con il Milan Futuro.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.