Rambaudi: "La Lazio dovrà prendere 4-5 giocatori. Porte aperte? Penso che..."
Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha commentato il programma estivo della Lazio, annunciato nello scetticismo generale. Di seguito le sue parole.
"Amichevoli? La Lazio dovrà mettere dentro 4-5 giocatori, quindi ci può stare questo programma; queste sfide possono servire per mettere fiducia, nozioni, principi di gioco. Ciò non toglie che possono metterti in difficoltà anche queste squadre. Non muoverei critiche su questo, immagino che l’allenatore ha voluto queste gare per dare ritmo e fiducia nei risultati, con impegni più o meno in crescendo a livello di difficoltà. Serviranno per prendere sicurezza. Il mister vuole dare fiducia e mettere in campo alcuni meccanismi".
"A me piacerebbe vedere come Gattuso imposta il lavoro, con quale qualità, con quale dialogo. Da come uno parla e si approccia, si capisce se è un allenatore di livello o meno. E non parlo solo di lui, parlo in generale ovviamente. Porte aperte nella seconda fase del ritiro? Qualcuno penso che andrà agli allenamenti, per l’amore verso la squadra non riesce a non essere presente".