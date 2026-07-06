Calciomercato Lazio | Sondaggio per Kumbedi, c'è concorrenza. Il punto
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in difficoltà non solo con il mercato in entrata, ma anche con quello in uscita. Alcuni giocatori non sono abbastanza appetibili, altri hanno uno stipendio troppo elevato. Proprio questa è la situazione di Luca Pellegrini e Manuel Lazzari, considerati in uscita dal club biancoceleste ma con ancora nessuna offerta presentata sul tavolo.
Parallelamente, la Lazio si guarda intorno per continuare con le operazioni in entrata dopo l'annuncio di Alfonso Pedraza, ex terzino del Villarreal prelevato a parametro zero. Sempre in difesa, la Lazio ha effettuato un sondaggio esplorativo per Saël Kumbedi, terzino classe 2005 del Wolfsburg.
Non c'è però solo la Lazio sul calciatore. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sulle tracce del talento francese ci sarebbero anche Porto e Feyenoord.