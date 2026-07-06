Mondiali 2026, Inghilterra: incredibile infortunio di Henderson dopo Wonderwall - VD
06.07.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Una qualificazione ai quarti di finale del Mondiale che si è trasformata in un incubo per Jordan Henderson. Dopo il successo dell’Inghilterra sul Messico il centrocampista è andato a festeggiare insieme alla squadra e ai tifosi ma proprio nel momento più bello una distrazione ha trasformato una serata di gioia in una di apprensione per tutto il gruppo... <<< L'INFORTUNIO DI HENDERSON >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide