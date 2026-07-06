Italia, Malagò: "Ct? Non ho parlato con nessun allenatore"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 il presidente della Figc Giovanni Malagò ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la nostra Nazionale.

“Paolo Maldini ha le competenze, la storia, le skills da profilo ideale per il ruolo da direttore tecnico, non solo per la carriera a da giocatore ma anche da dirigente. Ma le persone che hanno dei ruoli di responsabilità e che devono decidere e fare valutazioni hanno anche un piano B, spesso anche un piano C. Sono molto sereno. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare tutte le somme”.

“Sulla questione ct continuo a sostenere l’unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessuno. Sarebbe in contraddizione con quello che mi sono riproposto, cioè di decidere l’allenatore insieme al direttore tecnico”.

Sul tempo effettivo invece: “Sfondate una porta aperta. Qualche romantico può non accettarlo, però anche così si va verso la strada della meritocrazia. Se noi uniformiamo la durata del gioco effettivo, nessuno può dire nulla. Sulla carta se sei più capace, hai più possibilità di dimostrarlo con più minuti a disposizione. Giocando meno, invece, è tutto a vantaggio di chi spesso cerca ostruzionisticamente di non giocare”.

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