Lazio, Agostinelli avverte: "Perdere Gila e Romagnoli è molto pericoloso"
Ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha commentato le ultime questioni di mercato in casa biancoceleste: "La Lazio sta chiudendo questa prima parte di mercato dedicato ad ulteriori cessioni importanti. Immagino possa partire anche Tavares, con l’arrivo di Pedraza penso si vada in quella direzione. Grave aver perso elementi fondamentali come i due difensori centrali".
"Senza Gila e Romagnoli diventa una squadra da 13-14^ posizione in classifica. La Lazio che sta nascendo è al livello del Torino, meno forte del Sassuolo dell’ultima stagione. Probabilmente Dominguez lo conosce Gattuso, può anche andare bene, ma perdere sia Gila e Romagnoli è molto pericoloso. Io sono uno di norma ottimista, poteva essere ceduto chiunque, ma questi due rappresentavo la personalità ed esperienza al reparto”.
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