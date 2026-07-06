Lazio, Mattei: "Lotito? Crede di aver sempre ragione, non si accorge che..."

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Intervenuto ai microfonidi Radiosei, Stefano Mattei ha commentato le ultime notizie riguardo un tentativo di estorsione della Lazio a Claudio Lotito, esprimendosi sull'atteggiamento del presidente biancoceleste.

"La cosa che mi sorprende è che giovedì scorso c’è stata una manifestazione di piazza incredibile, presenti grandi e bambini, e il presidente ne ha preso così tanto atto che è andato in questura perché secondo lui c’è un piano per estorcergli la Lazio. Lui non si rende conto, per questo al politica deve fare qualcosa. Il presidente vive una realtà parallela. Lui è l’unico che va contromano e pensa di avere ragione. Ormai i tifosi non credono pù a niente di ciò che dice questa società visto che spesso e volentieri sia Lotito che Fabiani sono stati smentiti dai fatti".

"Ingaggi? La Lazio, solo sui sostituti, ha risparmiato 50 milioni, senza pensare chi era in scadenza. Partiamo da Guendouzi, Vecino: il ridimensionamento è iniziato da tempo. Stanno cercando in tutti i modi di incassare e c’è un lento ed inesorabile ridimensionamento tecnico, che segue quello economico".