Italia, Guardiola allontana l'ipotesi: le parole del tecnico
22.05.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Pep Guardiola ha deciso di lasciare il Manchester City. Dopo dieci anni il tecnico metterà la parola fine sulla sua esperienza in Premier ma, difficilmente, tornerà subito ad allenare.
“Ora voglio riposare, non ho programmi per allenare per un po’, altrimenti starei qui. Ho bisogno di fare un passo indietro. Non allenerò per un po’”, queste le parole del tecnico accostato anche alla panchina della Nazionale per il dopo Gattuso.
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