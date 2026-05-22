Lazio, Formello saluta Pedro: bagno di folla per l'ultimo allenamento - VD
22.05.2026 15:45 di Christian Gugliotta
L'ultimo abbraccio del popolo laziale a Pedro. Prima dell'inizio del suo ultimo allenamento con la Lazio, lo spagnolo si è intrattenuto fuori dai cancelli di Formello con diversi tifosi presenti, intento a scattare foto e firmare autografi. Domani, all'Olimpico contro il Pisa, scenderà per l'ultima volta in campo con il biancoceleste addosso. Di seguito le immagini.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.