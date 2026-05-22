Lazio, Vecino a Pedro: "Sei una leggenda! Mi dispiace non essere lì..."
Nel video di saluti per Pedro, che contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con la maglia della Lazio, c'era anche un messaggio di Matias Vecino, ex centrocampista biancoceleste. Di seguito le sue parole per lo spagnolo.
"Ciao amico, come stai? Mi dispiace ovviamente non poter esserci fisicamente per la tua ultima partita all'Olimpico con la Lazio. Sai che ti voglio bene, sono fortunato di aver condiviso tanti bei momenti insieme a te, dentro e fuori dal campo. Come giocatore sei una leggenda, hai fatto una carriera da sogno. Ma soprattutto mi resta la tua grande umiltà, professionalità e il grande compagno che sei stato e che tutti ti riconoscono. Ti faccio un grande in bocca al lupo, goditi questa ultima serata da laziale, ti voglio bene e ci vediamo presto. Un abbraccio grande".