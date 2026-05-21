Lazio, anche Noslin saluta Pedro: "Grazie per quello che hai dato al calcio" - FT
21.05.2026 23:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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“Grazie Pedro, è stato un onore giocare al tuo fianco. Grazie per tutto quello che hai dato al calcio e alla squadra”, con questo messaggio anche Tj Noslin ha voluto omaggiare Pedro a pochi giorni dalla sua ultima gara con la Lazio.
Lo spagnolo ha deciso di chiudere la sua avventura nella Capitale al termine di questa stagione e, sabato contro la Cremonese, scenderà in campo per l'ultima volta all'Olimpico.
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