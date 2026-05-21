Lazio, Orsi: "Lotito è come il Marchese del Grillo, si nutre dell'odio della gente"
21.05.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente Lotito, soffermandosi sulla sua gestione della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Lui si nutre dell’ostilità della gente. Sono ventidue anni che viene contestato, ma sembra non toccarlo minimamente. È una sorta di Marchese del Grillo. Continua a vivere questa situazione come una sfida personale, ma il rischio è che quando realizzerà davvero cosa sta accadendo attorno alla Lazio sarà ormai troppo tardi“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.