FORMELLO - Lazio, torna Romagnoli. Sarri punta su Pedro, gli altri...
FORMELLO - Squadra ridotta all'osso. Tra infortuni e squalifiche, Sarri dovrà fare a meno di Motta, Nuno Tavares, Rovella, Cataldi, Taylor e Zaccagni per l'ultima giornata contro il Pisa. Patric resta in bilico: si è allenato in gruppo, ulteriori valutazioni verranno fatte alla rifinitura (venerdì pomeriggio). Se non dovesse farcela, in regia giocherà Basic. Con lui Dele-Bashiru e Belahyane come mezzali. Cerca spazio anche Przyborek per l'esordio.
In difesa rientrerà Romagnoli, out al derby dopo il rosso contro l'Inter. Farà coppia al centro con Provstgaard, visto che Gila non è al meglio. Sulle fasce ci sarà Pellegrini a sinistra e uno tra Lazzari e Marusic a destra. Ma spera in una maglia anche Hysaj (che andrà via a giugno). Tra i pali confermato Furlanetto, l'unico portiere rimasto dopo i tanti problemi fisici.
In attacco Pedro viaggia verso la titolarità, saluterà l'Olimpico giocando dall'inizio. Al centro il ballottaggio è allargato a Noslin, Dia e Maldini, con il primo in leggero vantaggio. Più indietro Ratkov, che scalpita per fare minuti almeno a gara in corso. Uno tra Cancellieri e Isaksen chiuderà il tridente.