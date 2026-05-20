Lazio, Sarri voleva più garanzie: le condizioni per restare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri sarebbe rimasto a Roma. Lo ha detto pubblicamente. Se fosse stato solo per l'ambiente non ci sarebbero stati grossi dubbi, il problema è ed è sempre stato la società. Dal mercato bloccato tenuto nascosto al momento della firma, passando per l'ignorare le sue richieste, trattandolo come un "dipendente", fino ai continui confronti a distanza tra le parti, sono tanti gli aspetti che il Comandante avrebbe da rimproverare a questa società.

SARRI VOLEVA PIU' GARANZIE - Tuttavia, pur di continuare a essere l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri aveva offerto a Lotito e Fabiani la chance di tornare a lavorare per costruire in pace il futuro del club, a patto di potersi tutelare con l'aggiunta di alcune garanzie contrattuali. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, Sarri avrebbe voluto chiedere l'inserimento nel contratto di una scrittura privata che includesse specifiche fideiussioni a tutela degli investimenti programmati sul mercato.

Tra le condizioni che avrebbe richiesto il Comandante nell'incontro che si sarebbe dovuto tenere al termine della stagione (prima che Napoli e Atalanta andassero alla carica) c'era anche la possibilità di modificare o risolvere il contratto se le garanzie richieste non fossero state rispettate. Condizioni che, però, la società non avrebbe mai accettato perché troppo stringenti.