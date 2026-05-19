Lazio | Iori: "Ecco dove vedrei bene Sarri. Conte? La cosa più logica..."
19.05.2026 22:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TMW Radio
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Iori ha parlato del futuro di Sarri e quello di Conte. Ecco le parole del giornalista sui due allenatori, a un passo dall'addio dalle rispettive squadre:
"Io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli-Sarri all'Atalanta, sarebbero ideali per quella piazza. Potrebbe essere interessante sondare le qualità di quella rosa per Sarri. Conte non so, credo che la cosa più logica sia la Nazionale, ma dipenderà da quanto accadrà il 22 giugno. Allegri onestamente non so se la Champions presa per i capelli basterà. In Nazionale Conte, sulle panchine di Milan e Napoli Allegri e Italiano, anche a parti inverse".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.