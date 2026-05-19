Lazio | Sarri tra Napoli e Atalanta: tutti gli scenari possibili

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Sembra vicina alla sua conclusione l'avventura alla Lazio di Maurizio Sarri. Il futuro del tecnico biancoceleste, ad oggi, sembra "diviso" tra Napoli e Atalanta. Cristiano Giuntoli, prossimo direttore sportivo della Dea, è in forte pressing sull'allenatore: vorrebbe portarlo a Bergamo, vorrebbe il Comandante al suo fianco nella sua nuova esperienza in nerazzurro. Ne è talmente convinto che avrebbe parlato in prima persona con Mau.

L'Atalanta ha il nome di Sarri in cima alla lista, ma non è disposta ad attendere in eterno, anzi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club avrebbe dato al tecnico e al suo entourage alcuni giorni - la deadline sarebbe fissata tra domenica e lunedì di questa settimana - per riflettere sulla decisione da prendere.

Dall'altra parte c'è il Napoli, alla ricerca di un allenatore che, dopo il sempre più probabile addio di Antonio Conte, possa ottimizzare gli ultimi colpi di mercato che, contrariamente alle aspettative della società, non hanno avuto un buon minutaggio. Lang, Neres e lo stesso Alisson Santos sono tutti giocatori che devono essere rilanciati e che farebbero parecchio comodo a Sarri, pensando a quella che sarà idealmente la sua prossima rosa.

L'allenatore avrebbe avuto anche rassicurazioni da parte di De Laurentiis, ma il "nodo" principale riguarda una certa "preoccupazione" da parte del tecnico. In altre parole, l'attuale allenatore della Lazio, in virtù della stima di cui gode Allegri e dell'accordo con il presidente del Napoli prima dell'approdo di Conte a Castel Volturno, non escluderebbe un "colpo di teatro" di DeLA, che potrebbe tornare forte sul tecnico rossonero, lasciando Sarri senza Napoli né Atalanta. Non resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda, con Sarri sempre più lontano dalla Lazio e diviso tra due club.

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