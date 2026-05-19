Lazio | Braglia in controtendenza: "Sarri? Fossi le proprietà, lo scarterei"

19.05.2026 20:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TMW Radio
Lazio | Braglia in controtendenza: "Sarri? Fossi le proprietà, lo scarterei"
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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di TMW, anche Simone Braglia ha parlato di Maurizio Sarri e del suo futuro ora che l'avventura alla Lazio sembra praticamente verso la sua conclusione. Ecco le parole del dirigente, ex portiere:

"Alcuni allenatori sono superati. Il calcio si modernizza sempre di più. Nessuno dimentica il passato, ma critico il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, da Chivu a Grosso, passando per De Rossi e Fabregas, che valorizzano le squadre e danno un'identità. Detto questo, ci sono allenatori datati che dimostrano di saper cambiare, vedi Ancelotti e Gasperini, che hanno saputo modernizzarsi per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi".

"Conte, Allegri e Sarri, se fossi le proprietà, li scarterei tutti. Ci vuole un cambio generazionale. Comunque in Nazionale vedo Allegri, al Milan magari una grossa sorpresa come De Rossi, mentre al Napoli Italiano".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.