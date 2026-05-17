Lazio, Lotito ignora il derby? È 'fuggito' a vedere Sinner - FOTO

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un derby perso è un risultato che crea malumori nell'ambiente. Una cocente delusione per tutto il popolo laziale, chiamato a doversi confrontare con l'entusiasmo e gli sfottò dei rivali romanisti. La doppietta di Mancini che ha deciso il derby di oggi pomeriggio è stata la pietra tombale su una stagione drammatica per la Lazio. Una stagione che ha toccato il fondo nei novanta minuti dell'Olimpico.

Eppure, mentre nella Capitale la partite biancoceleste soffre della dimensione raggiunta dalla squadra e per la sconfitta subita nella stracittadina, chi dovrebbe evitare questo tracollo e guidare a una ripartenza non ha perso tempo per godersi qualche ora di svago e distrazione. Il presidente Claudio Lotito, infatti, arrivato il triplice fischio della partita tra Roma e Lazio è fuggito dall'impianto capitolino per spostarsi a pochi metri di distanza e andar a vedere la finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud al Foro Italico. Una presenza non particolarmente apprezzata dai tifosi biancocelesti che sui social hanno espresso il proprio disappunto.