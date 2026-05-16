Roma, Gasperini spiega: "Sarri? Aveva le sue motivazioni, ma..."
16.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato delle polemiche dei giorni scorsi sull'orario della gara e si è espresso sulle ultime dichiarazioni di Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Sarri viene? Ma come?! Aveva detto di no (ride, ndr). Il calcio va giocato, Sarri aveva le sue motivazioni, ma il bello è questo. Togliamo la negatività e divertiamoci. Noi poi ci giochiamo tanto, ma la partita deve essere uno spettacolo con lo stadio pieno che a volte è più bello della gara stessa. Mi aspetto una Lazio che faccia una partita vera, anche senza il miglior umore. Faranno di tutto per rovinarci la frittata".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.