Lazio, orario del derby deciso dai tifosi della Roma: cosa è successo
È arrivata in serata la fumata bianca per la disputa del derby tra Roma e Lazio alle 12:00 di domenica 17 maggio. Messa quindi la parola fine su una discussione andata avanti per oltre tre giorni e che ha rischiato di paralizzare la penultima giornata di Serie A.
Decisivo il dietrofront della Prefettura, che inizialmente aveva disposto lo spostamento della stracittadina alle ore 20:45 di lunedì sera. Ma a convincere il prefetto a dare l’ok per le 12:00 di domenica non è stato soltanto il rinvio all’Avvocatura di Stato disposto da Tar, né i confronti andati in scena nelle ultime ore.
Diversi quotidiani tra cui la Gazzetta dello Sport, infatti, spiegano come l’orario del derby sia di fatto stato ‘deciso’ dai tifosi della Roma. I sostenitori giallorossi avevano infatti annunciato che non sarebbero entrati all’Olimpico con il match spostato alla serata di lunedì. Un’ipotesi che avrebbe visto così entrambe le tifoserie fuori dallo stadio, vista l’assenza annunciata da tempo dei tifosi della Lazio. Da qui, considerato il potenziale rischio a livello di ordine pubblico, la scelta di spostare il derby alle 12:00 di domenica.