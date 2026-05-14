UFFICIALE - Ancelotti resta il Ct del Brasile anche dopo i Mondiali: le parole
14.05.2026 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Brasile prosegue il matrimonio blindando Carlo Ancelotti fino al 2030. Attraverso un comunicato ufficiale, la CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ha annunciato il prolungamento del contratto del commissario tecnico italiano, arrivato sulla panchina del Brasile nel maggio 2025 e ora confermato anche per il prossimo ciclo fino ai Mondali del 2030.
"Sono arrivato in Brasile un anno fa e ho capito subito cosa rappresenta il calcio per questo Paese". L'ex allenatore di Milan e Real Madrid ha poi aggiunto: "Abbiamo lavorato per riportare la Nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro".