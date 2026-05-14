Coppa Italia | Lazio - Inter non decolla: è la finale meno vista dal 2010
14.05.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Botteghini al top, ascolti flop. Risultati totalmente diversi tra biglietti venduti e spettatori davanti alla televisione per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il dato è tra i più bassi degli ultimi anni: 5,6 milioni di persone hanno seguito la gara per uno share del 27,8%, il più basso dal 2010. Inoltre è la quarta volta in 17 anni che non viene superata la soglia dei 7 milioni di spettatori. Oltre all'edizione appena conclusa, questa situazione si è verificata anche nel 2012, nel 2023 e lo scorso anno. Tutte queste partite, però, avevano uno share superiore rispetto alla finale vinta dai nerazzurri.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.