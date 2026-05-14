Melli critico: "Lazio inguardabile! L'Inter ha passeggiato in finale"
14.05.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio ha perso la finale di Coppa Italia. L'Inter ha avuto la meglio grazie all'autogol di Marusic e al gol di Lautaro, sfruttando un errore di Nuno Tavares. Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha commentato la prestazione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.
“Una serata amara, si può perdere ma non così. Abbiamo vissuto un monologo interista, anche se nel secondo tempo la Lazio ha avuto due volte l’occasione di riaprire la partita. Nel primo tempo, la Lazio è stata brutta, inguardabile, accartocciata. L’Inter poi ha passeggiato, si è resa protagonista di un’esibizione“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.