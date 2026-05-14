NEWS | La finale di Coppa Italia rischia di rovinare il match di Darderi: cosa è successo
14.05.2026 10:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e, a pochi metri, il match di Luciano Darderi e Rafa Jodar. Nella notte della Capitale è successo letteralmente di tutto nel finale che ha regalato scene quasi surreali. Verso la fine del primo set della gara, vinta poi dall’azzurro, il match è stato infatti interrotto. Il motivo? Il fumo dei fuochi d’artificio... <<< DARDERI >>>
autore
Jessica Reatini
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