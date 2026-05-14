Inter, Sucic: “Felice di aver vinto due trofei al primo anno”

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Al termine della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Lazio è intervenuto in conferenza stampa Petar Sucic. Di seguito le sue parole.

Quale posizione preferisci in campo?

“Non so come rispondere, sono molto orgoglioso di giocare per questo grande club. Sono felicissimo di aver vinto due trofei, non importa dove gioco. L’obiettivo è aiutare la squadra, vincere le partite. Mi piace giocare a centrocampo, non ho una posizione preferita”.

Quale cosa hai imparato al primo anno in Italia?

“Giocare in questo club straordinario, capire quanto è importante per i tifosi, il fatto che ci si supportino. Sono felice di aver fatto contenti i tifosi, è speciale aver vinto due trofei al mio primo anno”.

Vorresti diventare più importante di Brozovic all’Inter?

“Lui è un gran giocatore, ho solo belle parole per lui. Sono molto felice quando ci paragonano. Provo a fare il meglio in campo per aiutare la squadra e darò sempre il mio meglio. A volte va meglio, altre peggio, ma sono felicissimo per questo primo anno e spero di fare grandi cose in futuro per l’Inter”.

Qual è stato l’apporto di Chivu?

“Non penso solo lui, ma anche i giocatori. Siamo stati insieme, venivamo da una stagione difficile e abbiamo iniziato quella nuova con la voglia di vincere ancora. C’è molto da fare ancora, abbiamo vinto due trofei ma ne vogliamo altri in futuro. Il mister di sicuro ci aiuta molto, è una buona persona con cui si può anche parlare molto a livello personale. Diventa facile per tutti”.

Rimani all’Inter il prossimo anno?

“Come ho detto sono davvero felice di aver vinto due trofei. Voglio far bene in futuro con l’Inter, sono felice a Milano e lo sanno tutti nella squadra”.

Pensi alla festa del weekend?

“Mando un messaggio ai tifosi di arrivare in tanti allo stadio e in città nel weekend per festeggiare. Ce lo meritiamo tutti”.