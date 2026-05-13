Lazio - Inter, le curve esibiscono lo stesso striscione: il messaggio
13.05.2026 21:32 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Due tifoserie legate da un profondo gemellaggio quelle di Lazio e Inter. Se le squadre in campo sono avversarie nella finale di Coppa Italia sugli spalti i supporter hanno manifestato rispetto reciproco.
Entrambe le curve hanno infatti esposto lo stesso striscione: “Non c’è partita, non c’è finale che possa intaccare il nostro legame”.
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Jessica Reatini
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