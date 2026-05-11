Lazio, ora è ufficiale: quando si giocherà il derby con la Roma
Dopo le voci degli ultimi giorni è arrivata la conferma ufficiale da parte della Lega Serie A. Tramite un comunicato sono infatti stati resi noti gli appuntamenti con la trentasettesima giornata di Serie A, che vedrà andare in scena anche il derby tra Lazio e Roma.
Confermate allora le indicazioni arrivate in giornata da parte dell’ad De Siervo. La stracittadina si giocherà infatti domenica 17 maggio alle ore 12:30. Inoltre, la gara tra Lazio e Roma vedrà la contemporaneità di aalmeno altre tre gare. Di seguito il programma completo.
COMO-PARMA domenica 17 maggio ore 12.30
GENOA-MILAN domenica 17 maggio ore 12.30
JUVENTUS-FIORENTINA domenica 17 maggio ore 12.30
PISA-NAPOLI domenica 17 maggio ore 12.30 *
ROMA-LAZIO domenica 17 maggio ore 12.30
INTER-VERONA domenica 17 maggio ore 15
ATALANTA-BOLOGNA domenica 17 maggio ore 18
CAGLIARI-TORINO domenica 17 maggio ore 20.45
SASSUOLO-LECCE domenica 17 maggio ore 20.45
UDINESE-CREMONESE domenica 17 maggio ore 20.45
* qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità la gara si disputerà domenica alle ore 18