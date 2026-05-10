Coppa Italia | Lazio - Inter, le probabili formazioni della finale: Sarri sceglie

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Secondo round, la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfidano di nuovo a distanza di pochi giorni, ma questa volta c'è un trofeo in palio. Ora pochi calcoli per Sarri: giocheranno i migliori e chi sta bene. A partire dalla difesa: Nuno Tavares tornerà titolare e chiuderà il reparto con Gila, Romagnoli (squalificato al derby) e Marusic. A centrocampo il grande dubbio è legato a Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori. Se il test sul campo andrà bene, allora potrebbe anche giocare dall'inizio. In caso contrario si tiene pronto Rovella, con Basic e Taylor come mezzali. In attacco è da valutare Zaccagni, out in campionato per una forte contusione al piede destro. Dovrebbe farcela e posizionarsi a sinistra nel tridente, che sarà completato da Noslin al centro e da uno tra Cancellieri e Isaksen. Il primo è uscito per un affaticamento, non dovrebbe essere in dubbio. Il ballottaggio però è apertissimo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Pedro, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu.