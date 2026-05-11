Lazio, Sarri carica i suoi per la finale: "Mai più quella paura negli occhi"
RASSEGNA STAMPA - Dimenticare subito il ko in campionato e ripartire con un altro spirito. È questo il messaggio lanciato da Maurizio Sarri alla squadra nel ritiro di Formello dopo la sconfitta contro l’Inter.
Sarri ha parlato di un approccio sbagliato nella sfida di Serie A, invitando però i suoi a non portarsi dietro paure o tensioni: la finale dovrà essere una partita completamente diversa. Queste le sue parole, riportate dall'edizione odierna de il Messaggero: "Ci siamo fatti male da soli con quell'approccio moscio, ma non deve restare nessuna scoria. Sarà un'altra partita. Non voglio mai più vedere quella paura negli occhi, con la testa abbiamo dimostrato di poter fare tutto. Abbiamo lottato una stagione, facciamo vedere davvero chi siamo".
Dopo una stagione di sacrifici e battaglie, è ora di dimostrare davvero il valore della squadra nella notte più importante.
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