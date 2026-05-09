FORMELLO - Lazio, Sarri e le scelte anti-Inter: Zac ko, dubbio Taylor

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Due volte contro l'Inter in pochi giorni. È tempo del primo round, quello di campionato. Poi mercoledì ci sarà la tanto attesa finale di Coppa Italia. Sarri sta riflettendo sulle scelte: in settimana ha studiato tutte le possibili rotazioni per una doppia sfida così ravvicinata. I primi cambi potrebbero essere in difesa: Marusic e Nuno Tavares (diffidato) non dovrebbero essere rischiati, sono in vantaggio Lazzari e Pellegrini.

Al centro tornerà Gila, preservato nelle scorse uscite. Giocherà di fianco a Romagnoli e si alternerà con Provstgaard, pronto a prendere il suo posto nella ripresa. A centrocampo mancherà ancora Cataldi (tendinopatia): la speranza è di riaverlo all'Olimpico tra qualche giorno. In regia quindi dovrebbe rivedersi Rovella dall'inizio, con Patric in campo a gara in corso.

Il grande dubbio riguarda Taylor: difficile pensarlo fuori, ma non ha mai rifiatato e rischia la squalifica nel derby (è diffidato). La scelta tra lui e Dele-Bashiru sarà presa solo a ridosso della gara: uno dei due giocherà con Basic. In attacco rientra Cancellieri, ma solo per la panchina. A destra dovrebbe essere confermato Isaksen, con Maldini (più di Dia) al centro. Problemi per Zaccagni: ha interrotto la rifinitura per un colpo al piede. È out: Noslin è in pole su Pedro per sostituirlo.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Marusic, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Pedro. All.: Sarri

Pubblicato l'8/05