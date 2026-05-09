Calciomercato Lazio | Moretto: "Interesse per Dieng del Lorient"
CALCIOMERCATO LAZIO - Ancora un nome per l'attacco. Questa volta la Lazio guarda in Francia: come riportato da Matteo Moretto, infatti, la società biancoceleste starebbe valutando il profilo di Bamba Dieng del Lorient. In stagione il classe 2000, in scadenza a giugno, ha segnato 15 gol (più un assist) in 24 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia, per un totale di 1.376 minuti giocati. Su di lui ci sarebbero anche altri club di Serie A, come Bologna e Torino.
Al momento il reparto offensivo a Formello è molto affollato: a gennaio è stato acquistato Ratkov dal Salisburgo ed è arrivato Maldini dall'Atalanta, che potrebbe essere riscattato in estate (obbligatoriamente in caso di qualificazione all'Europa). In più ci sono anche Dia (la Lazio dovrà versare 11,3 alla Salernitana a fine stagione) e Noslin, sempre più centravanti.
Pubblicato l'8/05