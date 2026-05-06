Lazio, la Conference non è un obiettivo! Lotito l'ha detto chiaramente...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La vittoria contro la Cremonese è stata l'ennesimo risultato utile per una Lazio che dalla 28° giornata vanta un passo inferiore solo alla Juventus. In 8 partite la squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto 17 punti, appena uno in meno rispetto ai bianconeri di Luciano Spalletti. L'evoluzione dei biancocelesti è evidenziata dai numeri e dalla rimonta che gli ha permesso di rivedere il proprio nome accostato all'Europa. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera, le strade di accesso sono due.

La prima la conosciamo tutti ed è quella che garantirebbe anche la vittoria di un trofeo. Vincere la finale di Coppa Italia, infatti, assciurerebbe l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League. Ma le ultime partite hanno permesso di aprire anche un altro, piccolo, spiraglio: quello del settimo posto. Qualora, infatti, la Lazio dovesse perdere contro l'Inter il 13 maggio, il settimo posto diventerebbe utile per la Conference League, facendo quindi un regalo all'Atalanta. A tre giornate dalla fine, però, la Dea di Raffaele Palladino ha subito una flessione evidente e sta vivendo un rendimento diametralmente opposto a quello della Lazio. Lazio che, dal canto suo, nelle ultime giornate si è portata ad appena 4 punti di distanza dalla formazione bergamasca con ancora tre partite da dover giocare. Per quanto le sfide contro Inter e Roma siano complicate sulla carta, la possibilità di mettere i piedi in due scarpe differenti potrebbe essere una condizione ottima per Sarri e i suoi ragazzi.

LOTITO BOICOTTA LA CONFERENCE - La domanda da porsi a questo punto, però, è una: la Conference League può essere un obiettivo della Lazio? Sentendo il pensiero e le parole di Lotito la risposta sembrerebbe essere: no. Qualche mese fa, infatti, il patron biancoceleste si esprimeva così sulla terza competizione europea: "Sarri non gradisce la Conference League e posso condividere, credo che crei solo danni a un club strutturato. Noi non aspiriamo ad andare in Conference League. La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti".

Tralasciano l'aver accollato a Sarri un pensiero che potrebbe aver fatto storcere il naso allo stesso tecnico, la posizione della Lazio (società) sembra chiara: la Conference League non è un obiettivo, perché è una competizione che crea "solo danni a un club strutturato". Un club strutturato e con "un percorso ben programmato" che - al contrario di quanto dicono i risultati degli ultimi anni - sembrerebbe essere proprio la Lazio. Non resta che scoprire dove questo percorso potrà portare...

Aiutaci a non fermarci: seleziona LaLazioSiamoNoi.it come fonte preferita su Google -> https://www.google.com/preferences/source?q=lalaziosiamonoi.it⁠